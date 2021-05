Partire senza brutte sorprese con la garanzia di affidabilità, sicurezza e imparzialità del primo Organismo di Certificazione italiano accreditato a livello internazionale. (Di venerdì 21 maggio 2021) (Adnkronos) - Parti sereno: la Certificazione DCA garantisce le caratteristiche delle strutture ricettive. Un servizio al viaggiatore e un supporto per la ripartenza del settore turistico. Milano, 21 maggio 2021. Ora che siamo pronti a viaggiare dopo la lunga pausa dovuta alla pandemia, farlo in piena sicurezza e serenità, senza alcuna brutta sorpresa all'arrivo, è importante. Capita fin troppo spesso, infatti, di prenotare una casa, una villa o un hotel e di scoprire all'arrivo che la struttura ricettiva non possieda affatto le caratteristiche per le quali era stata scelta. Grazie alla Certificazione DCA (Dream&Charme Assurance) questo non potrà più accadere. La Certificazione DCA è finalizzata a garantire le caratteristiche delle strutture ricettive verso ospiti eagenzie, fornendo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021) (Adnkronos) - Parti sereno: laDCA garantisce le caratteristiche delle strutture ricettive. Un servizio al viaggiatore e un supporto per la ripartenza del settore turistico. Milano, 21 maggio 2021. Ora che siamo pronti a viaggiare dopo la lunga pausa dovuta alla pandemia, farlo in pienae serenità,alcuna brutta sorpresa all'arrivo, è importante. Capita fin troppo spesso, infatti, di prenotare una casa, una villa o un hotel e di scoprire all'arrivo che la struttura ricettiva non possieda affatto le caratteristiche per le quali era stata scelta. Grazie allaDCA (Dream&Charme Assurance) questo non potrà più accadere. LaDCA è finalizzata a garantire le caratteristiche delle strutture ricettive verso ospiti eagenzie, fornendo ...

