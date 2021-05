Parte il progetto nazionale “Obbiettivo Sostenibilità Scuole” (Di venerdì 21 maggio 2021) È partito ieri il progetto nazionale “Obbiettivo Sostenibilità Scuole”. Un portale didattico innovativo per promuovere la Sostenibilità e l’economia circolare nelle Scuole italiane. A inaugurare il tour digitale che collega il mondo della scuola e gli specialisti della Sostenibilità, è stata la Sottosegretaria all’Istruzione Barbara Floridia Qual è lo scopo del progetto “Obbiettivo Sostenibilità Scuole”? Leggi su periodicodaily (Di venerdì 21 maggio 2021) È partito ieri il”. Un portale didattico innovativo per promuovere lae l’economia circolare nelleitaliane. A inaugurare il tour digitale che collega il mondo della scuola e gli specialisti della, è stata la Sottosegretaria all’Istruzione Barbara Floridia Qual è lo scopo del”?

Advertising

sole24ore : Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, mercoledì #19maggio: aria di ripresa, il #petrolio va a 70 dollari.… - fulviogiuliani : Forse qualcuno di voi lo ha già intuito: da mesi sono coinvolto in un nuovo progetto editoriale. Sentivo da un po’… - FGEfoundation : L' educazione solidale è parte della nostra #missione! La @FGEfoundation si è attivata per contribuire a fronteggia… - silvianovesette : “Se i Temi Ricorrenti in Natura sono Dovuti alla Riutilizzazione da Parte di dio delle sue Invenzioni Migliori, Per… - TeenaMahr : @orang3county @ILSERAFO Russell se neanche l'anno prossimo andrà in Mercedes secondo me molla il progetto e va da q… -