Parma | suggestione Cannavaro | può tornare in panchina da allenatore!

Come riportato da "La Gazzetta dello Sport" sono tanti i nomi che circolano in merito al futuro della panchina del Parma dopo la retrocessione e l'addio di D'Aversa. Uno di questi è quello di Pippo Inzaghi, che lascerà il Benevento e che accende la fantasia dei tifosi ducali. Oltre a Super Pippo piacciono anche Zanetti, Italiano e Stroppa, anche se negli ultimi giorni si è fatta largo anche la suggestione che porta al nome di Fabio Cannavaro.

