Paragone: “Città sul lastrico, ecco perché mi candido sindaco di Milano” (Di venerdì 21 maggio 2021) di Gianluigi Paragone. “Il Comune presenta una situazione economica e organizzativa drammatica. Le passività superano abbondantemente i cinque miliardi di euro, tra debiti e crediti inesigibili. Le partecipate sono in piena crisi e si prospettano difficoltà a erogare servizi. (…) Siamo di fatto in dissesto. (..) La conseguenza è che in queste condizioni il sindaco diventa un commissario liquidatore”. Con queste parole, l’ex ministro Gaetano Manfredi (uno dei papabili candidati del centrosinistra nella Città partenopea) ha gettato il sasso nello stagno. Un sasso che diventa un macigno se lo si infila nelle tasche di uno Stato che va spesso col cappello in mano a mendicare qualche soldo, ovvero di un Comune che è costretto ad accordi con soggetti privati per ottenere un miglioramento della Città. Insomma, pare ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 21 maggio 2021) di Gianluigi. “Il Comune presenta una situazione economica e organizzativa drammatica. Le passività superano abbondantemente i cinque miliardi di euro, tra debiti e crediti inesigibili. Le partecipate sono in piena crisi e si prospettano difficoltà a erogare servizi. (…) Siamo di fatto in dissesto. (..) La conseguenza è che in queste condizioni ildiventa un commissario liquidatore”. Con queste parole, l’ex ministro Gaetano Manfredi (uno dei papabili candidati del centrosinistra nellapartenopea) ha gettato il sasso nello stagno. Un sasso che diventa un macigno se lo si infila nelle tasche di uno Stato che va spesso col cappello in mano a mendicare qualche soldo, ovvero di un Comune che è costretto ad accordi con soggetti privati per ottenere un miglioramento della. Insomma, pare ...

