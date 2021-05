Papa rivoluziona Sinodo, coinvolto tutto il popolo di Dio (Di venerdì 21 maggio 2021) Arriva una nuova 'rivoluzione' nella Chiesa di Papa Francesco: l'assemblea che normalmente coinvolgeva solo i vescovi per decidere sulle grandi questioni ora partirà dal basso con la partecipazione di ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 21 maggio 2021) Arriva una nuova 'rivoluzione' nella Chiesa diFrancesco: l'assemblea che normalmente coinvolgeva solo i vescovi per decidere sulle grandi questioni ora partirà dal basso con la partecipazione di ...

Advertising

iconanews : Papa rivoluziona Sinodo, coinvolto tutto il popolo di Dio - isabelladichio : RT @acistampa: ?? Un nuovo itinerario sinodale voluto da Papa Francesco per la XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi. @Syn… - acistampa : ?? Un nuovo itinerario sinodale voluto da Papa Francesco per la XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vesc… - _DAGOSPIA_ : PER ELIMINARE LE DIFFERENZE TRA CAVALIERI E DAME, PAPA FRANCESCO RIVOLUZIONA IL RITO PER... - SmitArianna : Papa Francesco rivoluziona il diritto. Via ai processi per i cardinali -