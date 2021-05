Panico a Pomeriggio 5: insulti e botte dopo la lite furibonda (Di venerdì 21 maggio 2021) Pomeriggio 5 si è fatto ancora una volta protagonista di un litigio che ha sconvolto lo studio ed il pubblico da casa. Pomeriggio 5 (foto presa dal web)Sono anni che Barbara D’Urso si fa portavoce di drammi familiari attraverso il suo programma pomeridiano Pomeriggio 5. Nella giornata di mercoledì, la conduttrice di Mediaset è tornata a parlare della signora P. e della sua condizione. La donna di Terracina è stata accusata dalla figlia Alessandra di accumulare oggetti in maniera maniacale. La ragazza, che ha chiesto aiuto al programma di Canale 5, ha inviato foto e video che provano la sua tesi. Infatti, stando a quanto documentato da Alessandra, la signora, che abita insieme ad un’altra figlia, vive in una condizione disagiata, in un appartamento completamente coperto di oggetti e rifiuti di ogni ... Leggi su chenews (Di venerdì 21 maggio 2021)5 si è fatto ancora una volta protagonista di un litigio che ha sconvolto lo studio ed il pubblico da casa.5 (foto presa dal web)Sono anni che Barbara D’Urso si fa portavoce di drammi familiari attraverso il suo programma pomeridiano5. Nella giornata di mercoledì, la conduttrice di Mediaset è tornata a parlare della signora P. e della sua condizione. La donna di Terracina è stata accusata dalla figlia Alessandra di accumulare oggetti in maniera maniacale. La ragazza, che ha chiesto aiuto al programma di Canale 5, ha inviato foto e video che provano la sua tesi. Infatti, stando a quanto documentato da Alessandra, la signora, che abita insieme ad un’altra figlia, vive in una condizione disagiata, in un appartamento completamente coperto di oggetti e rifiuti di ogni ...

Advertising

gaiamarss : Ma vi rendete conto del panico che ci sarà domani pomeriggio, dalle 18 in poi - psitirisma : mi fa molto ridere il fatto che il medico di mia nonna la chiama totalmente random e le fa 'pomeriggio vengo a casa… - _mmargheritaa : SONO NEL PANICO domenica compleanno della mia amica che festeggia al pomeriggio MONACO COME TI VEDO IO COME - mahitoroki : sto per prenotare gli esami di questa sessione e sto per avere una crisi di panico. meno male che oggi pomeriggio h… - louviiaa : bevendomi una camomilla perchè non mi sono ancora ripresa dall’attacco di panico avuto oggi pomeriggio :,) -

Ultime Notizie dalla rete : Panico Pomeriggio Denise Pipitone, svolta su Denisa: 'Prelevato il suo Dna' Nella puntata di giovedì 20 maggio di 'Pomeriggio Cinque', Barbara D'Urso ha svelato però in ... Panico in studio: 'Chiamate l'ospedale' Pubblicato il 20 - 05 - 2021 alle ore 20:05. Ultima modifica il ...

Incidente sul lavoro a Crotone: commessa travolta da uno scaffale Stava mettendo a posto della merce nel negozio dove lavora, quando è rimasta schiacciata da uno scaffale a parete che le è caduto improvvisamente addosso. Attimi di panico nel pomeriggio nel pieno centro di Crotone , dove una commessa di un negozio di intimo sito sul corso cittadino è rimasta coinvolta in un incidente sul lavoro . La giovane è stata colpita alle ...

Panico a Pomeriggio 5: insulti e botte dopo la lite furibonda CheNews.it Fiamme nel parco San Gaspare, paura a Brecce Bianche: colpa di una sigaretta gettata tra i pioppi ANCONA - Le lunghe lingue di fuoco, una densa colonna di fumo e un’insopportabile puzza di bruciato, percepita distintamente da tutto il quartiere. Panico ieri pomeriggio a Brecce Bianche, ...

Doppio intervento dei vigili del fuoco ad Ostuni nella giornata odierna In mattinata i pompieri sono interventi nei pressi di viale Pola per incendio in una abitazione, nel pomeriggio in via Ludovico Pepe per un veicolo in fiamme.

Nella puntata di giovedì 20 maggio di 'Cinque', Barbara D'Urso ha svelato però in ...in studio: 'Chiamate l'ospedale' Pubblicato il 20 - 05 - 2021 alle ore 20:05. Ultima modifica il ...Stava mettendo a posto della merce nel negozio dove lavora, quando è rimasta schiacciata da uno scaffale a parete che le è caduto improvvisamente addosso. Attimi dinelnel pieno centro di Crotone , dove una commessa di un negozio di intimo sito sul corso cittadino è rimasta coinvolta in un incidente sul lavoro . La giovane è stata colpita alle ...ANCONA - Le lunghe lingue di fuoco, una densa colonna di fumo e un’insopportabile puzza di bruciato, percepita distintamente da tutto il quartiere. Panico ieri pomeriggio a Brecce Bianche, ...In mattinata i pompieri sono interventi nei pressi di viale Pola per incendio in una abitazione, nel pomeriggio in via Ludovico Pepe per un veicolo in fiamme.