Pagamento pensioni: da giugno fino ad agosto 2021, l’accredito INPS avverrà in anticipo. Calendario completo (Di venerdì 21 maggio 2021) Buone notizie per le pensioni di giugno 2021. Anche per questo mese sarà possibile ritirarle in anticipo, prolungando così una misura avviata con lo stato di emergenza. Il versamento anticipato sarà rispettato anche per i mesi di luglio e agosto. pensioni, il Calendario dei versamenti anticipati L’anticipo riguarderà tutti coloro che, per trattamenti pensionistici, assegni, pensioni e indennità di accompagnamento per gli invalidi civili, si sono rivolti a Poste Italiane. La conferma è stata data dalla Protezione Civile, tramite l’Ordinanza n. 778 del 18 maggio 2021. Ecco il Calendario delle prossime date utili alla riscossione dei versamenti corrisposti ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 21 maggio 2021) Buone notizie per ledi. Anche per questo mese sarà possibile ritirarle in, prolungando così una misura avviata con lo stato di emergenza. Il versamento anticipato sarà rispettato anche per i mesi di luglio e, ildei versamenti anticipati L’riguarderà tutti coloro che, per trattamentistici, assegni,e indennità di accompagnamento per gli invalidi civili, si sono rivolti a Poste Italiane. La conferma è stata data dalla Protezione Civile, tramite l’Ordinanza n. 778 del 18 maggio. Ecco ildelle prossime date utili alla riscossione dei versamenti corrisposti ...

