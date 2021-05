Oxfam-Emergency: "Su vaccini per i Paesi poveri solo dichiarazioni di principio" (Di venerdì 21 maggio 2021) “Dai leader del G20, che si sono riuniti oggi per il Global Health Summit di Roma, solo dichiarazioni di principio e qualche timido passo avanti, ma nessuna vera lezione appresa dagli errori commessi fino ad ora, che stanno costando tantissime vite e hanno portato ad una drammatica disuguaglianza nell’accesso ai vaccini”. Così, Sara Albiani, policy advisor per la salute globale di Oxfam Italia e Rossella Miccio, presidente di Emergency, a commento della Dichiarazione di Roma, uscita dal vertice che si è appena concluso. “Sebbene il summit abbia riconosciuto come centrale il tema dell’aumento della produzione dei vaccini Covid, ancora una volta gli strumenti prioritari con cui si pensa di raggiungere questo obiettivo si basano sulla volontarietà delle aziende ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 21 maggio 2021) “Dai leader del G20, che si sono riuniti oggi per il Global Health Summit di Roma,die qualche timido passo avanti, ma nessuna vera lezione appresa dagli errori commessi fino ad ora, che stanno costando tantissime vite e hanno portato ad una drammatica disuguaglianza nell’accesso ai”. Così, Sara Albiani, policy advisor per la salute globale diItalia e Rossella Miccio, presidente di, a commento della Dichiarazione di Roma, uscita dal vertice che si è appena concluso. “Sebbene il summit abbia riconosciuto come centrale il tema dell’aumento della produzione deiCovid, ancora una volta gli strumenti prioritari con cui si pensa di raggiungere questo obiettivo si basano sulla volontarietà delle aziende ...

