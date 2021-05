Overwatch 2 in una valanga di dettagli tra cambiamenti al PvP, nuove mappe e novità di gameplay (Di venerdì 21 maggio 2021) Blizzard ha trasmesso un nuovo livestream di Overwatch 2 svelando una serie di nuovi dettagli sul sequel in arrivo. Sebbene la notizia più importante fosse probabilmente il cambiamento delle composizioni dei team PvP, ci sono molti altri nuovi dettagli. Come riportato in precedenza, Blizzard ha annunciato che Overwatch 2 introdurrà squadre PvP di 5 giocatori, rispetto alle squadre di 6 introdotte nel primo Overwatch. Inoltre, ogni classe riceverà una nuova abilità passiva per completare le proprie abilità. I Tank avranno una riduzione del respingimento e ridurranno il guadagno di carica finale quando subiscono danni dai nemici. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 21 maggio 2021) Blizzard ha trasmesso un nuovo livestream di2 svelando una serie di nuovisul sequel in arrivo. Sebbene la notizia più importante fosse probabilmente il cambiamento delle composizioni dei team PvP, ci sono molti altri nuovi. Come riportato in precedenza, Blizzard ha annunciato che2 introdurrà squadre PvP di 5 giocatori, rispetto alle squadre di 6 introdotte nel primo. Inoltre, ogni classe riceverà una nuova abilità passiva per completare le proprie abilità. I Tank avranno una riduzione del respingimento e ridurranno il guadagno di carica finale quando subiscono danni dai nemici. Leggi altro...

