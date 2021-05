Ostia, già ai domiciliari si presenta sotto casa della ex: il fratello lo aspetta e lo massacra a bastonate (Di venerdì 21 maggio 2021) Si presenta dalla ex ma trova al suo posto il fratello della donna che lo aggredisce a bastonate. E’ successo a Ostia, nella giornata di ieri. E’ qui che i Carabinieri hanno arrestato un 51enne di Fiumicino, già agli arresti domiciliari per i maltrattamenti nei confronti della ex compagna, e denunciato al contempo il fratello della donna. Ostia: bastonate all’ex della sorella, denunciato Nella circostanza infatti, i militari hanno appurato che il 51enne, sfruttando un permesso orario avuto per ragioni di lavoro, si era invece recato a Ostia presso l’abitazione della ex compagna, al fine di molestarla. Ma in strada, ha però trovato il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 21 maggio 2021) Sidalla ex ma trova al suo posto ildonna che lo aggredisce a. E’ successo a, nella giornata di ieri. E’ qui che i Carabinieri hanno arrestato un 51enne di Fiumicino, già agli arrestiper i maltrattamenti nei confrontiex compagna, e denunciato al contempo ildonna.all’exsorella, denunciato Nella circostanza infatti, i militari hanno appurato che il 51enne, sfruttando un permesso orario avuto per ragioni di lavoro, si era invece recato apresso l’abitazioneex compagna, al fine di molestarla. Ma in strada, ha però trovato il ...

Advertising

facciouncasino : ho letto nelle stories di sara che una a 14 anni si è rifiutata di uscire con de rossi solo perché era di ostia (pe… - Alfa_Phi : @romatoday In primis, la 'Pompei di Roma' già esiste, si chiama Ostia antica. In secundis, mo che cazzo è il revamp… - AndreaPellicani : Non avevano già postato dicendo essere Ostia o Fregene? ?? - Ass_Cult_CeSMoT : @StefanoBrinchi @MercurioPsi @EnricoStefano Siamo passati direttamente alle intimidazioni?Ma un poco di vergogna, u… - giordanospina : @R33Mike @SabinaGuzzanti Gia' si allinea al padre.. e stato tutto davvero sgradevole contro una donna che si avrà f… -