Oroscopo Scorpione, domani 22 maggio: amore, lavoro e fortuna (Di venerdì 21 maggio 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 22 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione. Carissimi Scorpione, il vostro sabato sembra essere caratterizzato da un qualche tipo di fortuna nel caso siate single! Una vecchia conoscenza dovrebbe tornare nella vostra vita, facendovi ricominciare a sognare. Mentre voi che siete impegnati sembra che dobbiate prestare più attenzione alla vostra dolce metà. Nulla di grande o entusiasmante dovrebbe attendervi sul posto di lavoro, mentre dovreste anche prestare particolare attenzione alle spese che decidete di ...

