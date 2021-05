Oroscopo Cancro, domani 22 maggio: amore, lavoro e fortuna (Di venerdì 21 maggio 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 22 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Cancro. Cari Cancro, nella giornata di sabato potreste essere interessati da una brutta delusione in amore, sia nel caso siate impegnati, che ne caso siate single. Sotto il punto di vista amoroso, insomma, la giornata non sembra essere per nulla serena. Nel contempo, dovreste anche subire alcuni alti e bassi d’umore che potrebbero leggermente compromettere la vostra produttività lavorativa. Le ambizioni, però, sono decisamente favorite, permettendovi almeno di godere di un’ottima giornata dal ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 21 maggio 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 22? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del. Cari, nella giornata di sabato potreste essere interessati da una brutta delusione in, sia nel caso siate impegnati, che ne caso siate single. Sotto il punto di vista amoroso, insomma, la giornata non sembra essere per nulla serena. Nel contempo, dovreste anche subire alcuni alti e bassi d’umore che potrebbero leggermente compromettere la vostra produttività lavorativa. Le ambizioni, però, sono decisamente favorite, permettendovi almeno di godere di un’ottima giornata dal ...

