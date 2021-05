Oroscopo Bilancia del giorno: previsioni del giorno 21/05/2021 (Di venerdì 21 maggio 2021) In questi giorni potresti avere l’opportunità di fare un corso di formazione legato al tuo lavoro che potrebbe procurarti nuovi incarichi professionali. Una volta che sarai più qualificata, potrai pubblicizzare la tua attività con più efficacia. Potresti addirittura ritrovarti a dover rifiutare dei lavori perché troppo richiesta! Espandere le tue conoscenze, soprattutto quelle che riguardano le tue attività, ti piace molto ed è una scelta lungimirante. Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di venerdì 21 maggio 2021) In questi giorni potresti avere l’opportunità di fare un corso di formazione legato al tuo lavoro che potrebbe procurarti nuovi incarichi professionali. Una volta che sarai più qualificata, potrai pubblicizzare la tua attività con più efficacia. Potresti addirittura ritrovarti a dover rifiutare dei lavori perché troppo richiesta! Espandere le tue conoscenze, soprattutto quelle che riguardano le tue attività, ti piace molto ed è una scelta lungimirante. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

Advertising

Bilancia_astro : 20/mag/2021: Lavoro & Creatività => Per saperne di più: - bilanciavf : #bilancia La presenza disarmonica di Marte in Cancro porterà oggi a galla tensioni ... - infoitcultura : Oroscopo Paolo Fox, oggi 20 maggio 2021/ Previsioni Gemelli, Bilancia e Acquario - infoitcultura : Oroscopo Paolo Fox di domani, venerdì 21 maggio 2021: segni Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Bilancia_astro : 20/mag/2021: Amore e Coppia => Per saperne di più: -