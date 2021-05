Orfano dei "Beautiful", il soldato Gualtieri affronta da solo la battaglia (Di venerdì 21 maggio 2021) Ma dove sono? Dove si sono nascosti i vip, i Beautiful, gli intellò di solito così solleciti nell’appoggio a un candidato, a un sindaco, a un aspirante premier, specie se di centrosinistra? Perché non parli, vip? per dirla con Michelangelo davanti al suo Mosè, si domanderà forse Roberto Gualtieri, ex ministro dell’Economia nonché neo-candidato del Pd alle primarie per la corsa a sindaco di Roma, colui cui già è toccata in sorte, giorno dopo giorno, la litania dei cori “eh, ma per andare sul sicuro doveva correre Nicola Zingaretti” e a cui ora arriva in sorte la scomparsa (temporanea?) dei famosi. E mentre lui, stoico, si offre a telecamere e taccuino per dire che Roma non funziona, che bisogna voltare pagina, che la città ha grandi potenzialità e che questa è una bella sfida, loro, i Beautiful, i compagni, le brigate kalimera che ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 21 maggio 2021) Ma dove sono? Dove si sono nascosti i vip, i, gli intellò di solito così solleciti nell’appoggio a un candidato, a un sindaco, a un aspirante premier, specie se di centrosinistra? Perché non parli, vip? per dirla con Michelangelo davanti al suo Mosè, si domanderà forse Roberto, ex ministro dell’Economia nonché neo-candidato del Pd alle primarie per la corsa a sindaco di Roma, colui cui già è toccata in sorte, giorno dopo giorno, la litania dei cori “eh, ma per andare sul sicuro doveva correre Nicola Zingaretti” e a cui ora arriva in sorte la scomparsa (temporanea?) dei famosi. E mentre lui, stoico, si offre a telecamere e taccuino per dire che Roma non funziona, che bisogna voltare pagina, che la città ha grandi potenzialità e che questa è una bella sfida, loro, i, i compagni, le brigate kalimera che ...

