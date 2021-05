Open Fiber porta web ultraveloce a Martina Franca, 6 mln per cablare case e uffici (Di venerdì 21 maggio 2021) Il futuro digitale è in arrivo sul versante meridionale della Murgia pugliese. A Martina Franca sono infatti sulla rampa di lancio i lavori di Open Fiber per la realizzazione di una rete di ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 21 maggio 2021) Il futuro digitale è in arrivo sul versante meridionale della Murgia pugliese. Asono infatti sulla rampa di lancio i lavori diper la realizzazione di una rete di ...

