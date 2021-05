Open Fiber avvia lavori per portare la rete ultraveloce a Martina Franca (Di venerdì 21 maggio 2021) (Teleborsa) – La fibra ultraveloce raggiungerà Martina Franca, sul versante meridionale della Murgia pugliese, dove sono sulla rampa di lancio i lavori di Open Fiber per la realizzazione di una rete all’avanguardia, capace di assicurare a cittadini e imprese accesso al web a prestazioni inedite. L’avvio dei cantieri per la realizzazione della rete FTTH di Open Fiber, in grado di restituire velocità di connessione fino a 1 Gigabit al secondo e latenza inferiore ai 5 millisecondi, è frutto della convenzione stipulata tra l’amministrazione comunale e l’azienda. A suggellare l’accordo il sindaco Francesco Ancona insieme agli esponenti di Open Fiber Ugo Falgarini (regional manager Puglia), ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 21 maggio 2021) (Teleborsa) – La fibraraggiungerà, sul versante meridionale della Murgia pugliese, dove sono sulla rampa di lancio idiper la realizzazione di unaall’avanguardia, capace di assicurare a cittadini e imprese accesso al web a prestazioni inedite. L’avvio dei cantieri per la realizzazione dellaFTTH di, in grado di restituire velocità di connessione fino a 1 Gigabit al secondo e latenza inferiore ai 5 millisecondi, è frutto della convenzione stipulata tra l’amministrazione comunale e l’azienda. A suggellare l’accordo il sindaco Francesco Ancona insieme agli esponenti diUgo Falgarini (regional manager Puglia), ...

