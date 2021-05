Open day Astrazeneca nel Lazio | vaccino aperto anche agli over 35 il 22-23 maggio | come e dove prenotarsi

Advertising

civati : Grazie a Regione Lazio per l’Open davvero Open day. Servizio impeccabile. Vaccinatevi, vaccinatevi, vaccinatevi. - nzingaretti : Ieri record di quasi 57 mila dosi somministrate di vaccino e grande successo degli Open Day per gli over 40. Grazie… - nzingaretti : SABATO E DOMENICA RECORD DI VACCINAZIONI Oltre 107 mila vaccinazioni solo tra sabato e domenica. Sabato record di… - Trmtv : Digital open day 2021 Unibas, il bilancio della 3 giorni di orientamento e formazione - MarkSilver1965 : RT @SaluteLazio: 22 e 23 maggio Open Day Astrazeneca Data la disponibilità di ulteriori dosi, da ora è possibile ritirare il Ticket Virtua… -

Ultime Notizie dalla rete : Open day

... sono state inoculate circa 2.500 dosi del preparato "J&J" Le prenotazioni si apriranno alle 18.30 sul sito dell'Asp, l'Azienda sanitaria di Potenza che ha organizzato questo secondocon 'J ...Numerose le Regioni che hanno aperto ai cosiddettigiorni di vaccinazione in cui non serve alcun tipo di prenotazione. In Sicilia ad esempio i soggetti dai 18 anni in su che accompagnano i ...BOLZANO. L’operazione “Open vax day&night” altoatesina ha riscosso un enorme successo. “Dopo poche ore in diversi centri di vaccinazione – spiega l’azienda sanitaria – gli appuntamenti erano esauriti.A Potenza sarà un altro week end 'Open' per la somministrazione del vaccino anti covid "Johnson & Johnson" agli over 40. (ANSA) ...