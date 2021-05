Open day Astrazeneca Lazio: vaccino anche agli over 35 il 22 e 23 maggio. Come e dove prenotarsi (Di venerdì 21 maggio 2021) Nel Lazio vaccino aperto anche agli over 35 il 22 e 23 maggio in occasione dell'Open Day Astrazeneca con ticket virtuale. Data la disponibilità di ulteriori dosi, da ora è possibile... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 21 maggio 2021) Nelaperto35 il 22 e 23in occasione dell'Daycon ticket virtuale. Data la disponibilità di ulteriori dosi, da ora è possibile...

Advertising

civati : Grazie a Regione Lazio per l’Open davvero Open day. Servizio impeccabile. Vaccinatevi, vaccinatevi, vaccinatevi. - nzingaretti : Ieri record di quasi 57 mila dosi somministrate di vaccino e grande successo degli Open Day per gli over 40. Grazie… - nzingaretti : SABATO E DOMENICA RECORD DI VACCINAZIONI Oltre 107 mila vaccinazioni solo tra sabato e domenica. Sabato record di… - rep_roma : Vaccini AstraZeneca, domani (a sorpresa ) open day per gli over 35. Il 29 e 30 maggio tocca gli over 30 [di Arianna… - GiuliaBorile1 : @92Fisico Effetti degli Open Day e del rifiuto di AZ nelle fasce più alte? -