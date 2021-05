OPA ASTM | adesioni oltre il 78%

(Di venerdì 21 maggio 2021) (Teleborsa) – Nell’ambito dell’Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa da NAF 2 sulle azionirisulta che oggi, 21 maggio 2021, sono state presentate 5.671.423 richieste di, che portano complessivamente a 52.246.598 le richieste di, pari al 78,052% dell’offerta. L’offerta, iniziata il 13 aprile 2021, terminerà il prossimo 24 maggio 2021, come prorogato. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarieacquistate sul mercato nei giorni 21 e 24 maggio 2021 non potranno essere apportate in adesione all’offerta.

