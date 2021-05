Olimpiadi: Rossi, ‘spero di sentire presto Viviani, bello essere portabandiera con lui’ (Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag. – (Adnkronos) – “Sto benissimo, sono un po’ frastornata ma sto molto bene, sono stati due giorni ricchi di emozioni”. A parlare è la portabandiera azzurra alle pRossime Olimpiadi di Tokyo Jessica Rossi, che oggi si è raccontata a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1. Come ha accolto la sua nomina da parte di Giovanni Malagò? “Sono stata brava perché notizie non ne sono uscite, l’ho detto a mia madre certo. E poi quando mi ha telefonato ero in ritiro con la nazionale, a cena, mi sono allontanata sono rientrata ma un po’ si capiva, l’ho detto solo al commissario tecnico ed abbiamo mantenuto il segreto fino a ieri, quando la cosa è stata resa pubblica”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag. – (Adnkronos) – “Sto benissimo, sono un po’ frastornata ma sto molto bene, sono stati due giorni ricchi di emozioni”. A parlare è laazzurra alle pmedi Tokyo Jessica, che oggi si è raccontata a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1. Come ha accolto la sua nomina da parte di Giovanni Malagò? “Sono stata brava perché notizie non ne sono uscite, l’ho detto a mia madre certo. E poi quando mi ha telefonato ero in ritiro con la nazionale, a cena, mi sono allontanata sono rientrata ma un po’ si capiva, l’ho detto solo al commissario tecnico ed abbiamo mantenuto il segreto fino a ieri, quando la cosa è stata resa pubblica”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

