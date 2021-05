Olimpiadi 2021: scelti i portabandiera per l’Italia, chi sono? (Di venerdì 21 maggio 2021) Nonostante il dibattito sul possibile rinvio dei Giochi olimpici si sia riacceso, dal momento che il Giappone sta affrontando una nuova, la quarta per la precisione, ondata di contagi da Covid-19 e alcuni esponenti del Governo si sono espressi a favore di un rinvio delle Olimpiadi 2021; la data di inizio dell’evento è ancora fissata per il prossimo 23 Luglio 2021. Dopo tante indiscrezioni l’Italia ha ufficializzato i nomi dei due portabandiera ai prossimi Giochi. I due portabandiera per l’Italia nelle Olimpiadi 2021 Intanto l’Italia, come anticipato, ha scelto i due portabandiera: Elia Viviani e Jessica Rossi. I due atleti saranno gli alfieri della squadra azzurra nella ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 21 maggio 2021) Nonostante il dibattito sul possibile rinvio dei Giochi olimpici si sia riacceso, dal momento che il Giappone sta affrontando una nuova, la quarta per la precisione, ondata di contagi da Covid-19 e alcuni esponenti del Governo siespressi a favore di un rinvio delle; la data di inizio dell’evento è ancora fissata per il prossimo 23 Luglio. Dopo tante indiscrezioniha ufficializzato i nomi dei dueai prossimi Giochi. I duepernelleIntanto, come anticipato, ha scelto i due: Elia Viviani e Jessica Rossi. I due atleti saranno gli alfieri della squadra azzurra nella ...

Advertising

Eurosport_IT : ECCO I NOSTRI PORTABANDIERA ???? Complimenti a Jessica Rossi ed Elia Viviani! ?? #ItalTeam | #Tokyo2020 | #Olimpiadi - RivistaUndici : «Non ho mai considerato le alternative: a 12 anni sognavo già di diventare un atleta professionista e di partecipar… - TgrRaiVeneto : Il @giroditalia, tredicesima tappa, arriva a Verona. Proprio in terra scaligera, il ciclismo festeggia @eliaviviani… - OA_Sport : Basket: la Francia presenta i suoi 12 per Tokyo - infoitsport : Nuoto, Europei 2021, Federica Pellegrini: 'Contenta di come mi sono gestita, dobbiamo qualificare questa staffetta… -