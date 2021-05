Ocasio-Cortez cercansi. Il voto visto da «Ti candido» (Di venerdì 21 maggio 2021) «Il limite della proposta di Enrico Letta sulla tassazione delle successioni è che non è preceduta da una spinta sociale. In genere la società costruisce una domanda e la politica, se ne è capace, la raccoglie». A parlare è Mattia Diletti, ricercatore in scienza politica alla Sapienza di Roma. Ormai due anni fa, Diletti insieme ad altri ha dato vita a «Ti candido». Il progetto è ancora in fase sperimentale e prende spunto da «Justice Democrats», la piattaforma che negli … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 21 maggio 2021) «Il limite della proposta di Enrico Letta sulla tassazione delle successioni è che non è preceduta da una spinta sociale. In genere la società costruisce una domanda e la politica, se ne è capace, la raccoglie». A parlare è Mattia Diletti, ricercatore in scienza politica alla Sapienza di Roma. Ormai due anni fa, Diletti insieme ad altri ha dato vita a «Ti». Il progetto è ancora in fase sperimentale e prende spunto da «Justice Democrats», la piattaforma che negli … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Open_gol : «Gli Stati di apartheid non sono democrazie» - Magnacaura : RT @AncoraFischia: Missili #Usa ad #Israele. Ocasio-Cortez presenta risoluzione per bloccare la vendita - vitadaslime : RT @Open_gol: Il tweet di Alexandria Ocasio-Cortez sui bombardamenti su Gaza ha suscitato diverse polemiche - xNight5talkerx : Smash or Pass - Alexandria Ocasio-Cortez - misinformedmind : RT @mau_or_: 'È giunto il momento di porre fine alla politica statunitense di vendita incondizionata di armi militari, in particolare ai go… -