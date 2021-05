Obiettivo Europa Lo Spazio italiano si ritrova all’Asi con Tabacci

Leggi su formiche

(Di venerdì 21 maggio 2021) L’Italia vuole essere protagonista del nuovoeuropeo (e non solo). È l’risuonato oggi dalla conferenza stampa organizzata dall’Agenzia spaziale italiana (Asi), a margine dell’evento “: l’Italia e il futuro dello” che ha riunito il settore nazionale. A presiedere i lavori il sottosegretario Bruno, delegato dal premier Mario Draghi alle politiche del settore. Insieme a lui sono intervenuto il presidente dell’Asi Giorgio Saccoccia e il direttore generale dell’Esa Josef Aschbacher. Occhi puntati sull’Agenda 2025 già lanciata dall’austriaco, che punta a ridefinire il ruolo dell’agenzia europea nella nuova governance europea. Per ora, sul documento, la valutazione italiana è “molto positiva” ha detto, riservando per ...