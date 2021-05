Obbligo mascherine chirurgiche per gli esami di terza media e maturità (Di venerdì 21 maggio 2021) AGI - Intesa tra ministero dell'Istruzione e sindacati sul Protocollo di sicurezza per lo svolgimento degli esami di terza media e di maturità che si svolgeranno in presenza. Le regole sono per lo più invariate rispetto al 2020, con una modifica relativa alle mascherine: sulla base delle indicazioni dell'Istituto superiore di sanità infatti, viene spiegato all'AGI, sarà obbligatorio usare le mascherine chirurgiche e non più quelle di comunità (come era consentito invece l'anno scorso). Per il resto, il Protocollo prevede le stesse direttive del 2020 come il distanziamento, l'igienizzazione delle mani, l'uso limitato degli accompagnatori nei locali scolastici, l'esame a distanza nel caso lo studente sia in quarantena. Graziamaria Pistorino, segretaria nazionale Flc Cgil, ha spiegato di ... Leggi su agi (Di venerdì 21 maggio 2021) AGI - Intesa tra ministero dell'Istruzione e sindacati sul Protocollo di sicurezza per lo svolgimento deglidie diche si svolgeranno in presenza. Le regole sono per lo più invariate rispetto al 2020, con una modifica relativa alle: sulla base delle indicazioni dell'Istituto superiore di sanità infatti, viene spiegato all'AGI, sarà obbligatorio usare lechirurgiche e non più quelle di comunità (come era consentito invece l'anno scorso). Per il resto, il Protocollo prevede le stesse direttive del 2020 come il distanziamento, l'igienizzazione delle mani, l'uso limitato degli accompagnatori nei locali scolastici, l'esame a distanza nel caso lo studente sia in quarantena. Graziamaria Pistorino, segretaria nazionale Flc Cgil, ha spiegato di ...

