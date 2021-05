Nuovo presidente della Repubblica? Di Battista: “Bersani meglio di Draghi” (Di venerdì 21 maggio 2021) Parte il toto nomi per il Nuovo presidente della Repubblica e Di Battista non disdegna l’ipotesi di un Bersani al Quirinale. Pierluigi Bersani (GettyImages)Sono mesi febbrili per quanto concerne l’elezione del Nuovo presidente della Repubblica. Come sempre vi sono tanti nomi in lista, ma quello più caldo in queste ore sembra essere quello dell’attuale Premier. Un disegno già profetizzato da molti all’inizio del suo mandato, che potrebbe concretizzarsi nei prossimi mesi. La stessa maggioranza che oggi l’appoggia, forse con l’eccezione del Movimento 5 Stelle, potrebbe spingere una sua candidatura. Matteo Salvini si è già detto favorevole alla cosa. Qualora Mario Draghi ... Leggi su chenews (Di venerdì 21 maggio 2021) Parte il toto nomi per ile Dinon disdegna l’ipotesi di unal Quirinale. Pierluigi(GettyImages)Sono mesi febbrili per quanto concerne l’elezione del. Come sempre vi sono tanti nomi in lista, ma quello più caldo in queste ore sembra essere quello dell’attuale Premier. Un disegno già profetizzato da molti all’inizio del suo mandato, che potrebbe concretizzarsi nei prossimi mesi. La stessa maggioranza che oggi l’appoggia, forse con l’eccezione del Movimento 5 Stelle, potrebbe spingere una sua candidatura. Matteo Salvini si è già detto favorevole alla cosa. Qualora Mario...

Advertising

carlosibilia : Grazie all'intervento del M5S sono stati garantiti i diritti della minoranza e l’equilibrio dei poteri e delle funz… - CorteCost : “La cultura” è il tema proposto dalla scrittrice e giornalista Natalia Aspesi per il nuovo episodio di #Incontri.… - giuseppecastel6 : Stasera in Tv le produzioni Nuovo Giornale Nazionale: intervengono il Ministro Andrea Orlando, Il Presidente Consob… - giuseppecastel6 : Nuovo Giornale Nazionale - Stasera in Tv le produzioni Nuovo Giornale Nazionale: intervengono il Ministro Andrea Or… - CalcioPillole : Il presidente della #Uefa #Ceferin, a margine della presentazione dell'European Club Footballing Landscape, ha parl… -