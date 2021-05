Nuovo anno scolastico, a settembre previsti 100mila alunni in meno: calo pesante in Campania e Sicilia. I numeri (Di venerdì 21 maggio 2021) Per il prossimo anno scolastico si preannuncia un forte calo delle iscrizioni. Secondo dati di fonte ministeriale, infatti, per il 2021/2022 sono previsti circa 101mila alunni in meno. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 21 maggio 2021) Per il prossimosi preannuncia un fortedelle iscrizioni. Secondo dati di fonte ministeriale, infatti, per il 2021/2022 sonocirca 101milain. L'articolo .

Advertising

TgLa7 : ++ Prezzo #benzina sfonda nuovo record e si avvicina a 1,6 euro ++ Codacons: + 16,7% in un anno. Stangata da 273 euro a famiglia - borghi_claudio : COME VIVREMO DI NUOVO INSIEME DOPO IL VIRUS? - TORNA LA BIENNALE DI VENEZIA, SLITTATA DI UN ANNO... - giannisassari08 : RT @laltrodiego: Lamorgese: 'ho già ricevuto tutte le ong l'anno scorso, e le incontrerò di nuovo anche la prossima settimana' Una giegnia… - teladoiotokyo : Serie A ? Ranieri saluta la Sampdoria: Non ci sono i presupposti per proseguire: La Sampdoria il prossimo anno avrà… - orizzontescuola : Nuovo anno scolastico, a settembre previsti 100mila alunni in meno: calo pesante in Campania e Sicilia. I numeri -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo anno Piazza Affari in rialzo e spread in calo. Nexi e Stellantis in evidenza. FTSE MIB +0,8% ...75 - 33,80 almeno, con rischio di assistere a un nuovo test di area 33. Stellantis +2,0% a 15,30 ... La produzione inizierà alla fine di quest'anno, con consegna dell'unità prevista nel 2026. Attualmente ...

Apple Watch 7 avrà un design tutto nuovo La nascita di un nuovo prodotto Apple in genere porta con sé una lunga serie di indiscrezioni che tentano di ... e più o meno per lo stesso periodo di quest'anno è atteso il suo successore, l' Apple ...

Con il nuovo anno arriva il successore QUOTIDIANO NAZIONALE Il principe Harry: “Bevevo per non pensare alla morte di mia madre” Un’altra intervista shock del principe Harry nel nuovo show di Oprah Winfrey, "The Me You Can't See". "Bevevo tanto alcol quanto se ...

Consulenti finanziari online, cosa offrono e come sceglierli Si chiamano robo advisor e consentono di costruire un portafoglio di fondi, attraverso algoritmi, senza rivolgersi a un professionista in carne e ossa. Ecco chi offre questo servizio in Italia.

...75 - 33,80 almeno, con rischio di assistere a untest di area 33. Stellantis +2,0% a 15,30 ... La produzione inizierà alla fine di quest', con consegna dell'unità prevista nel 2026. Attualmente ...La nascita di unprodotto Apple in genere porta con sé una lunga serie di indiscrezioni che tentano di ... e più o meno per lo stesso periodo di quest'è atteso il suo successore, l' Apple ...Un’altra intervista shock del principe Harry nel nuovo show di Oprah Winfrey, "The Me You Can't See". "Bevevo tanto alcol quanto se ...Si chiamano robo advisor e consentono di costruire un portafoglio di fondi, attraverso algoritmi, senza rivolgersi a un professionista in carne e ossa. Ecco chi offre questo servizio in Italia.