Nuova ricerca sull'HIV: un nuovo cocktail di farmaci bloccherebbe la replicazione del virus (Di venerdì 21 maggio 2021) L'HIV si lega con il suo involucro a specifici recettori sulla superficie di queste cellule, tra cui uno chiamato CD4. Questa associazione attiva cambiamenti nella forma dello sviluppo del virus, la sua "chiave" per l'ingresso, e gli consente di infettare le cellule ospiti. Nel 2019, in uno studio precedente, un team guidato da Finzi e James Munro della Tufts University ha dimostrato che piccole molecole simili a CD4, progettate e sintetizzati dal gruppo Amos Smith in U Pennsylvania, sono state in grado di costringere il virus ad aprire ed esporre parti vulnerabili della sua "busta". "Nel nostro modello di topo umanizzato sviluppato a Yale e utilizzato per studiare l'HIV, mostriamo che il cocktail non solo limita la replicazione virale, ma riduce anche il serbatoio dell'HIV distruggendo le cellule infette", ha ...

