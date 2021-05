Advertising

Coninews : SIMO FIRMA IL BIS, MARTINA È DI BRONZO! ?? Ancora una grande prestazione delle nuotatrici azzurre a #Budapest2021!… - SkySport : ULTIM'ORA NUOTO EUROPEI BUDAPEST, SIMONA QUADARELLA ORO NEI 1500 SL BRONZO PER L'ALTRA AZZURRA MARTINA CARAMIGNOLI… - Agenzia_Ansa : L'azzurra Simona Quadarella si conferma campionessa europea dei 1500 stile libero. A Budapest, la nuotatrice romana… - TV7Benevento : Nuoto: Quadarella, 'confermarsi è difficilissimo, mi viene quasi da piangere'... - AnsaRomaLazio : Europei nuoto: Quadarella oro nei 1500 sl, bronzo Caramignoli. Due azzurre sul podio a Budapest, argento Kirpichnik… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto Quadarella

18.51oro europeo 1.500sl Simonacentra il bis agli Europei di Budapest: dopo l'oro negli 800sl, conquista quello sui 1.500 (5° titolo continentale consecutivo). Con il tempo di ...Due azzurre sul podio. Simonatrionfa nei 1500 agli Europei didi Budapest, in Ungheria. Per la 22enne romana la medaglia d'oro è arrivata con il tempo di 15'53"59 e oltre 7 secondi di distacco inflitti alla ...Budapest, 21 mag. -(Adnkronos) – “L’obiettivo era di portare a casa un altro oro e ciò mi rende felicissima. Confermarsi è difficilissimo e mi viene quasi da piangere”. Queste le parole di Simona Quad ...Budapest (Ungheria), 21 maggio 2021 - Ancora una medaglia pesante ai campionati europei di nuto in corso in Ungheria. L'azzurra Simona Quadarella si conferma campionessa dei 1500 stile libero.La nuota ...