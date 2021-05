Nuoto paralimpico | la bergamasca Giulia Terzi conquista tre ori europei

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 21 maggio 2021) L’edizione 2021 dei Campionatidirimarrà probabilmente impressa a lungo nella mente di. La 25enne di Arzago d’Adda si è infatti dimostrata la regina della kermesse internazionale in corso a Madeira, aggiudicandosi tre medaglie d’oro a cui vanno aggiunti due record continentali. Nonostante una scoliosi congenita con la quale combatte dall’età di cinque anni, la portacolori delle Pohla Varese non si è mai arresa trovando la propria rivincita in piscina come dimostrato fra le corsie portoghesi. Apparsa fra le atlete più in forma del momento,si è prima imposta nei 200 misti SM7 fermando il cronometro in 3’08”12, abbassando di oltre quattro secondi il precedente primato europeo. Non appagata di quanto già ottenuto, ...