Nuoto | Europei | Quadarella trionfa nei 1500 stile libero e Caramignoli bronzo

Advertising

Agenzia_Ansa : Federica Pellegrini è medaglia d'argento nella gara dei 200 stile libero agli Europei di nuoto in corso a Budapest.… - Corriere : ?? Grandissima Fede! - SkySport : ULTIM'ORA NUOTO EUROPEI BUDAPEST, SIMONA QUADARELLA ORO NEI 1500 SL BRONZO PER L'ALTRA AZZURRA MARTINA CARAMIGNOLI… - LQuadarellaSanf : #EUROPEINUOTO di nuoto 2021, Simona #Quadarella è oro nei 1500 stile: è il secondo dopo gli 800. Caramignoli bronzo… - RaiSport : ??? #Quadarella oro, #Caramignoli bronzo. Doppietta #azzurra nei #1500sl La #nuotatrice romana #campionessa europea… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto Europei

L'azzurra Simona Quadarella si conferma campionessa europea dei 1500 stile libero. Ai campionati continentali di Budapest, la nuotatrice romana ha vinto con il tempo di 15'53'59. Medaglia d'argento ...Simona Quadarella trionfa nei 1500 aglididi Budapest, in Ungheria. Per la 22enne romana la medaglia d'oro è arrivata con il tempo di 15'53"59 e oltre 7 secondi di distacco inflitti alla seconda, Anastasia Kirpichnikova (16'...Simona Quadarella si è concessa il bis nella vasca della Duna Arena di Budapest (Ungheria) e, dopo il trionfo degli 800 stile libero, è arrivato quello dei 1500 sl in questa edizione 2021 degli ...Simona Quadarella conquista l'oro nei 1500 stile libero negli Europei di Budapest, il quinto consecutivo in carriera nella manifestazione. Finale senza storia per la 22enne di Roma, che sin dalle ...