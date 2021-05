Nuoto | Europei | l' Italia conquista il bronzo nella 4x200 stile libero femminile**

(Di venerdì 21 maggio 2021) Budapest, 21 mag. -(Adnkronos) - Medaglia diper l'femminile ai campionatidi Budapest. Il quartetto azzurro trascinato in ultima frazione da Federica Pellegrini tocca in 7'56"72 chiudendo alle spalle della Gran Bretagna, vincitrice in 7'53"15 e dell'Ungheria (7'56"26).

L'azzurra Simona Quadarella si conferma campionessa europea dei 1500 stile libero . Ai campionati continentali di Budapest, la nuotatrice romana ha vinto con il tempo di 15'53'59 . Medaglia d'argento ...Leggi anche Paltrinieri argento nei 1500 metri Miressi argento nei 100 stile e le altre medaglie azzurre Federica Pellegrini in finale nei 200 Simona Quadarella oro aglinegli 800 stile ...“Sono contenta, per me e per le altre ragazze. Finalmente stiamo ricostruendo una 4×200 stile libero sui livelli dei risultati fatti in passato. Questo di oggi è un punto di inizio per questa staffett ...(ANSA) – ROMA, 21 MAG – La staffetta azzurra formata da Stefania Pirozzi, Sara Gailli, Simona Quadarella e Federica Pellegrini ha conquistato la medaglia di bronzo nella 4×200 stile libero agli ...