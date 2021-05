Nuoto, Europei 2021. Simona Quadarella: “Bellissimo riconfermarsi, mi viene da piangere” (Di venerdì 21 maggio 2021) Simona Quadarella si conferma la regina europea e mondiale dei 1500 metri stile libero. La nuotatrice romana ottiene il quinto oro continentale della sua carriera, il secondo in questo Europeo in corso di svolgimento alla Duna Arena di Budapest, dominando la gara dai 150 metri in poi, chiudendo in 15’53”59. Una festa completata dal bronzo di Martina Caramiglioli. La Quadarella è molto emozionata per ciò che è riuscita a fare: “L’obiettivo era un altro oro e questo mi rende contenta, ancora una volta mi sono confermata campionessa europea ed è Bellissimo, mi viene da piangere“. Nonostante il successo, l’azzurra trova anche il modo per poter fare un po’ di autocritica ai microfoni di RaiSport: “Speravo di fare un tempo un po’ più basso, ma è un periodo di allenamento un po’ intenso. Il ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 maggio 2021)si conferma la regina europea e mondiale dei 1500 metri stile libero. La nuotatrice romana ottiene il quinto oro continentale della sua carriera, il secondo in questo Europeo in corso di svolgimento alla Duna Arena di Budapest, dominando la gara dai 150 metri in poi, chiudendo in 15’53”59. Una festa completata dal bronzo di Martina Caramiglioli. Laè molto emozionata per ciò che è riuscita a fare: “L’obiettivo era un altro oro e questo mi rende contenta, ancora una volta mi sono confermata campionessa europea ed è, mida“. Nonostante il successo, l’azzurra trova anche il modo per poter fare un po’ di autocritica ai microfoni di RaiSport: “Speravo di fare un tempo un po’ più basso, ma è un periodo di allenamento un po’ intenso. Il ...

