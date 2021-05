Nuoto | Europei 2021 | pagelle 21 maggio Quadarella | che risposte! Federica Pellegrini trascina la staffetta

(Di venerdì 21 maggio 2021) SIMONA9: Cresce ogni volta che scende in acqua e il bello è che non è soddisfatta fino in fondo di un oro europeo, il numero cinque consecutivo, a 15’53”. Voleva fare meglio ma ha dominato in lungo e in largo. Il suo pensiero è rivolto quasi esclusivamente a Tokyo. Mette anche lo zampino con una prova più che dignitosa nel bronzo della 4×200. E’ ancora una volta la star della squadra italiana, la migliore mezzofondista per distacco in Europa e adesso vuole giocarsela con il resto del mondo. MARTINA RITA CARAMIGNOLI 8: Quando la giovane ungherese Mihalyvari la raggiunge ai 700 metri sembra sfumare il sogno di riprendersi il podio europeo a sette anni di distanza da Berlino e invece la forza di volontaà, la voglia di vincere, la grinta che ha sempre contraddistinto la sua carriera, le permettono di ripartire di slancio e di andarsi a prendere un bronzo che, a ...

Medaglia d'oro alla Gran Bretagna, argento all'Ungheria. L'Italia conquista la medaglia di bronzo nella staffetta 4x200 stile libero femminile ai Campionatidi, che si stanno svolgendo a Budapest, in Ungheria. Le azzurre hanno raggiunto il terzo posto completando la gara in 7'56″72. La medaglia d'oro è andata alla squadra della Gran ...diQuadarella: 'Bellissimo riconfermarsi, mi viene da piangere' 3 ORE FA Nelle semifinali dei 200 dorso uomini Lorenzo Mora ha fatto quello che ha potuto, nuotando in 1'5813, ma il ...SIMONA QUADARELLA 9: Cresce ogni volta che scende in acqua e il bello è che non è soddisfatta fino in fondo di un oro europeo, il numero cinque consecutivo, a 15'53". Voleva fare meglio ma ha dominato ...Ore 19 - Di buono c’è solo la pizza: incidenti, arresti, proteste e delusioni nello sport: giornata no per il Varesotto ...