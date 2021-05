Nuoto | Europei 2021 oggi | orari 21 maggio | tv | programma | italiani in gara

(Di venerdì 21 maggio 2021) Quinta giornata di gare in questidi Budapest (Ungheria). La Duna Arena sarà teatro di nuove sfide e gli azzurri vorranno recitare la parte dei i protagonisti. Si comincia dalle 10.00 con le batterie. Saranno le ragazze dei 100 stile libero a essere chiamate in causa. Federica Pellegrini risulta iscritta in questa prova, ma sarà da verificare la sua partecipazione o meno, tenendo conto delle fatiche della gare passate. Sicuramente risponderanno presente all’appello Costanza Cocconcelli, Chiara Tarantino e Silvia Di Pietro. A seguire assisteremo alle heat dei 50 rana maschili con Nicolò Martinenghi, Alessandro Pinzuti e Federico Po e a quelle dei 200 misti donne con Ilaria Cusinato, Sara Franceschi. Le batterie riguarderanno anche i 200 dorso uomini con Matteo Restivo e Lorenzo Mora e la 4×200 sl femminile con il ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Federica Pellegrini è medaglia d'argento nella gara dei 200 stile libero agli Europei di nuoto in corso a Budapest.… - Corriere : ?? Grandissima Fede! - SkySport : ULTIM'ORA NUOTO EUROPEI BUDAPEST, FINALE 200 SL: ARGENTO PELLEGRINI ORO ALLA CECA SEEMANOVA PER SOLI DUE CENTESIMI… - iabfe : RT @GiorgiaMeloni: Complimenti a Federica Pellegrini che oggi ha vinto l'argento agli europei di nuoto. Una grande atleta che porta sempre… - GustoH24 : Europei nuoto, Pellegrini argento nei 200 sl “Non era scontato” -

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto Europei

, Pellegrini argento nei 200 stile libero... tre volte campione mondiale e quattro volte campione europeo , detentore di record mondiali edsui 50sl e 100sl . L'azzurro di Bibione tesserato per le Fiamme Oro e per la SS. Lazio...Quinta giornata di gare in questi Europei 2021 di Budapest (Ungheria). La Duna Arena sarà teatro di nuove sfide e gli azzurri vorranno recitare la parte dei i protagonisti. Si comincia dalle 10.00 con ...Arrivano altre tre medaglie per l’Italia agli Europei di nuoto. Quella più bella e romantica è della ‘Divina’, Federica Pellegrini, che nei 200 stile libero va vicinissima all’impresa giungendo appena ...