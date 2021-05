Nuoto, Europei 2021, Federica Pellegrini: “Contenta di come mi sono gestita, dobbiamo qualificare questa staffetta alle Olimpiadi” (Di venerdì 21 maggio 2021) Buona prova da parte della staffetta 4×200 donne negli Europei di Nuoto 2021 a Budapest. Le azzurre Stefania Pirozzi, Sara Gailli, Lisa Angiolini e Federica Pellegrini hanno chiuso la loro batteria al primo posto con il tempo di 7’59”83, abbastanza per qualificarsi alla finale con il miglior crono in assoluto. Dopo i primi 600 metri in cui le italiane erano al quinto posto in 6’02’09, Pellegrini è scesa in acqua per ultima e ha messo il turbo, ribaltando la situazione con una frazione da 1’57”74. Ai microfoni della Rai si è detta soddisfatta di quanto ha fatto: “sono Contenta di come sono riuscita a gestirmi. Ho sentito un po’ di fatica nelle ultime bracciate ma va bene così, il primo obiettivo è stato ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 maggio 2021) Buona prova da parte della4×200 donne neglidia Budapest. Le azzurre Stefania Pirozzi, Sara Gailli, Lisa Angiolini ehanno chiuso la loro batteria al primo posto con il tempo di 7’59”83, abbastanza per qualificarsi alla finale con il miglior crono in assoluto. Dopo i primi 600 metri in cui le italiane erano al quinto posto in 6’02’09,è scesa in acqua per ultima e ha messo il turbo, ribaltando la situazione con una frazione da 1’57”74. Ai microfoni della Rai si è detta soddisfatta di quanto ha fatto: “diriuscita a gestirmi. Ho sentito un po’ di fatica nelle ultime bracciate ma va bene così, il primo obiettivo è stato ...

