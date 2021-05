Novena allo Spirito Santo in preparazione alla Pentecoste – 8° giorno | 21 maggio

(Di venerdì 21 maggio 2021) In attesa della, uniamoci in preghiera chiedendo a Dio di donarci il Suoconsolatore, che resti sempre con noi Lafu il momento solenne in cui lodiscese su Maria e gli apostoli riuniti nel cenacolo, donando loro quella forza che rese gli apostoli capaci di portare l’annuncio del Vangelo e L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

CiaoKarol : ?? Novena alla Santissima Trinità: ecco la supplica da recitare ?? ?? GLORIA AL PADRE, AL FIGLIO E ALLO SPIRITO SANTO… - medjugorjeTiG : Medjugorje tutti i giorni: Novena allo SPIRITO SANTO 8° Giorno: venerdì 21 ma... - CiaoKarol : ?? RECITA LA POTENTE NOVENA ALLO SPIRITO SANTO ?? ?? INVOCA OGGI IL CONSOLATORE DEGLI AFFLITTI ?? - OrnellaFelici : Novena allo Spirito Santo per avere un raggio della Sua ‘luce’: oggi, 21 maggio, è l’8° giorno di preghiera: Recita… - CiaoKarol : Novena allo Spirito Santo per avere un raggio della Sua ‘luce’: oggi, 21 maggio, è l’8° giorno di preghiera: Recita… -

Ultime Notizie dalla rete : Novena allo

Papaboys 3.0

...15; il sabato e nei giorni festivi l'accesso è consentito previa prenotazione telefonica0865 ... Alle ore 19, in Cattedrale si celebra la Santa Messa con ladi San Pardo. EVENTI ONLINE Kazuo ......15; il sabato e nei giorni festivi l'accesso è consentito previa prenotazione telefonica0865 ... Alle ore 19, in Cattedrale si celebra la Santa Messa con ladi San Pardo. Si celebra la Festa ...Preghiamo questa grande santa, nota per aver concesso grazie in situazioni davvero impensabili da risolvere umanamente.Nell’ambito del mese mariano, inseriti nel programma dei festeggiamenti della Madonna della Medaglia, che si sono tenuti nei giorni scorsi in Cattedrale a Ragusa, sono in fase di svolgimento le celebr ...