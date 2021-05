Nove curiosità su Franco Battiato che ha accompagnato la mia vita

(Di venerdì 21 maggio 2021) Della musica disappiamo tutto, è inutile scriverne all’indomani della sua morte. Volendo invece condividere una testimonianza sul più grande cantautore italiano di sempre (anche se definirlo tale potrebbe essere limitante), ho rivolto lo sguardo entro la dimensione insondabile del misticismo congiunto alla sua figura. È bene ricordare una volta di più che, per comprenderne l’opera pienamente, non è possibile scindere la propensione spirituale che lo definiva dalla lucente proposta artistica; se ignorate ciò, fareste meglio a concentrare gli sforzi verso altri artisti. Nei consuetipunti di questo blog – che proprio nel mese di maggio compie dieci anni – proverò ad individuare alcune specifiche legate alla sua figura. 1.ha iniziato a meditare da autodidatta tra il 1969 e il 1970 dopo una ...

Rainbowalway : RT @giorgialupica: la curiosita mi uccidera prima del nove giugno sicuro #SÇK2Sezon - Stefani88750774 : RT @giorgialupica: la curiosita mi uccidera prima del nove giugno sicuro #SÇK2Sezon - GallinariSimona : RT @giorgialupica: la curiosita mi uccidera prima del nove giugno sicuro #SÇK2Sezon - Nella19561 : RT @giorgialupica: la curiosita mi uccidera prima del nove giugno sicuro #SÇK2Sezon - RadiumLuxAMANIM : RT @giorgialupica: la curiosita mi uccidera prima del nove giugno sicuro #SÇK2Sezon -

Ultime Notizie dalla rete : Nove curiosità

Il Fatto Quotidiano

Lo fa insieme all'ex comico del trio medusa, Gabriele Corsi , attualmente protagonista sucon le candid camera di Deal With It - Stai al gioco. Grande, dunque, di vedere all'opera la ...anni il padre la portò via casa e solo a 18 anni rivide la madre. A poco più di 20 anni ...su Marina Perzy E' stata pilota di rally per quattro anni, ha ottenuto il terzo posto nel ...