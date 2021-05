"Non riuscirà a finire il lavoro". Massimo Cacciari, la cupa profezia su Draghi: in che mani finiremo (Di venerdì 21 maggio 2021) Nel salottino di Lilli Gruber, a Otto e Mezzo in onda su La7 giovedì 20 maggio, si discute della corsa al Quirinale, aperta con larghissimo anticipo. Tra gli ospiti, Massimo Cacciari. Si parla delle recenti parole di Sergio Mattarella, che ha nuovamente escluso un bis al Colle più alto: "Sono vecchio e stanco, tra otto mesi potrò riposarmi", ha affermato il presidente della Repubblica. Eppure, in molti, sostengono che la chiusura non sia così netta, e che insomma Mattarella potrebbe anche fare un bis, magari breve, per concedere a Mario Draghi, erede designato per il Quirinale, il tempo di portare a termine le riforme più importanti. E Cacciari si schiera tra quelli che non credono alla smentita di Mattarella: "Lo aveva detto anche Giorgio Napolitano... E davvero non volevano, è stato costretto", premette. Dunque ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021) Nel salottino di Lilli Gruber, a Otto e Mezzo in onda su La7 giovedì 20 maggio, si discute della corsa al Quirinale, aperta con larghissimo anticipo. Tra gli ospiti,. Si parla delle recenti parole di Sergio Mattarella, che ha nuovamente escluso un bis al Colle più alto: "Sono vecchio e stanco, tra otto mesi potrò riposarmi", ha affermato il presidente della Repubblica. Eppure, in molti, sostengono che la chiusura non sia così netta, e che insomma Mattarella potrebbe anche fare un bis, magari breve, per concedere a Mario, erede designato per il Quirinale, il tempo di portare a termine le riforme più importanti. Esi schiera tra quelli che non credono alla smentita di Mattarella: "Lo aveva detto anche Giorgio Napolitano... E davvero non volevano, è stato costretto", premette. Dunque ...

