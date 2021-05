«Non possono costringerci, è un ricatto»: a Milano la manifestazione degli infermieri contro l’obbligo vaccinale – Il video (Di venerdì 21 maggio 2021) «Siamo contro l’obbligo del governo che prevede sanzioni e licenziamenti per chi non si sottopone al vaccino: è un ricatto». Nel pomeriggio di oggi, 21 maggio, è andata in scena la protesta davanti alla Regione Lombardia di infermieri e personale Oss contrari all’obbligo vaccinale previsto per i lavoratori della sanità. Il sit-in ha visto l’adesione di una cinquantina di persone impegnate nelle strutture lombarde con pazienti a rischio Covid. «Sono per i vaccini, ma contro l’obbligo vaccinale perché abbiamo diritto di scegliere», spiega una lavoratrice all’Ansa. «È pericoloso andare in ospedale a lavorare senza vaccino solo se non si indossiamo i dispositivi sanitari». video: Ansa Leggi anche: La Croce ... Leggi su open.online (Di venerdì 21 maggio 2021) «Siamodel governo che prevede sanzioni e licenziamenti per chi non si sottopone al vaccino: è un». Nel pomeriggio di oggi, 21 maggio, è andata in scena la protesta davanti alla Regione Lombardia die personale Oss contrari alprevisto per i lavoratori della sanità. Il sit-in ha visto l’adesione di una cinquantina di persone impegnate nelle strutture lombarde con pazienti a rischio Covid. «Sono per i vaccini, maperché abbiamo diritto di scegliere», spiega una lavoratrice all’Ansa. «È pericoloso andare in ospedale a lavorare senza vaccino solo se non si indossiamo i dispositivi sanitari».: Ansa Leggi anche: La Croce ...

