Non è vero che secondo la Croce rossa americana i vaccinati Covid non possono donare il sangue (Di venerdì 21 maggio 2021) Il 20 maggio 2021 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si sostiene che secondo la Croce rossa americana le persone vaccinate contro la Covid-19 «non possono donare il sangue, perché il vaccino distrugge completamente i loro anticorpi naturali». Nel post oggetto della nostra verifica è presente anche un video, in cui una giornalista televisiva avverte in inglese che chi ha ricevuto un vaccino anti Covid-19 non potrà donare il plasma convalescente, cioè il plasma prelevato dai soggetti che, avendo già superato una malattia, hanno sviluppato gli anticorpi. Il video è portato come prova della notizia che stiamo verificando. Si tratta di una notizia falsa. Andiamo con ordine. Il sito ufficiale della ... Leggi su facta.news (Di venerdì 21 maggio 2021) Il 20 maggio 2021 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si sostiene chelale persone vaccinate contro la-19 «nonil, perché il vaccino distrugge completamente i loro anticorpi naturali». Nel post oggetto della nostra verifica è presente anche un video, in cui una giornalista televisiva avverte in inglese che chi ha ricevuto un vaccino anti-19 non potràil plasma convalescente, cioè il plasma prelevato dai soggetti che, avendo già superato una malattia, hanno sviluppato gli anticorpi. Il video è portato come prova della notizia che stiamo verificando. Si tratta di una notizia falsa. Andiamo con ordine. Il sito ufficiale della ...

