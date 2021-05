Nome segretissimo per il Colle | Violante Oltre al Pd | ok da 5S-IV Segnali al Cdx

(Di venerdì 21 maggio 2021) C'è unper il Quirinale, unsuper-coperto (almeno fino a questo articolo di Affaritaliani.it), ma che sta seriamente entrando nelle discussioni tra i big dei partiti, non solo della maggioranza e non solo del Centrosinistra. Fonti ai massimi livelli di diverse forze politiche rivelano che il vero candidato per succedere a Sergio Mattarella è Luciano, classe 1941... Segui su affaritaliani.it

Advertising

gabelmanu : RT @AleFiveStars: Quirinale 2022, Luciano Violante. Oltre al Pd, piace a M5S e renziani.?????? - Lelecottero : RT @LupodiBrughiera: Ecco qua. Lo scontro è tutto qua ed è uno scontro per il CONTROLLO. Chi controlla Violante? Chi controllava Napolitano… - LupodiBrughiera : Ecco qua. Lo scontro è tutto qua ed è uno scontro per il CONTROLLO. Chi controlla Violante? Chi controllava Napolit… - MarceVann : RT @AleFiveStars: Quirinale 2022, Luciano Violante. Oltre al Pd, piace a M5S e renziani.?????? - GualcoGabriella : RT @AleFiveStars: Quirinale 2022, Luciano Violante. Oltre al Pd, piace a M5S e renziani.?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Nome segretissimo

Affaritaliani.it

Ancora prima del, che per ora rimane, del futuro figlio/a della principessa Beatrice e di Edoardo Mapelli si sa che avrà un titolo reale. D'altronde alla nascita nella Royal family corrispondono ...C'è unper il Quirinale, unsuper - coperto (almeno fino a questo articolo di Affaritaliani.it), ma che sta seriamente entrando nelle discussioni tra i big dei partiti, non solo della maggioranza e non solo del ...Un Topolino diverso già dal nome, quello delle storie Disney “stile Asterix” appena uscito in libreria. Ma per citare Silvio Camboni, artista Disney che inaugura la collana con il suo Mickey e l’ocean ..."Un moderno Barbablù". Il gip Chiara Valori definisce così l'arrestato Antonio Di Fazio. Compiaciuto delle immagini scattate nel corso di un anno e mezzo, dalle fine del 2019, che conservava sul suo t ...