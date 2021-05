Noi Magazine | obiettivo raggiunto | il webinar conclusivo e la festa digitale

(Di venerdì 21 maggio 2021) Si è concluso con grande successo il progetto di Ses " Gazzetta del Sud in classe con Noi", finalizzato a promuovere l’interesse dei ragazzi per l’attualità attraverso l’informazione...

Advertising

a11y_days : RT @superabileinail: N. Esposito, @UiciPresidenza: “Quando Lorenzo Pierfelice e Diego Marsicano ci contattarono per un supporto all’accessi… - superabileinail : N. Esposito, @UiciPresidenza: “Quando Lorenzo Pierfelice e Diego Marsicano ci contattarono per un supporto all’acce… - GiornalediMonte : Raffaele Moretti, “Questo fuoco che brucia dentro noi” - Zaffiro Magazine Giornale Online - zazoomblog : Scuole Università Istituzioni e un inserto che fa dialogare tutti: Noi Magazine saluta e torna a ottobre - #Scuole… - RoccoRosan1 : RT @Itt_Malafarina: Oggi su 'Noi Magazine' della Gazzetta del Sud, Raffaella Tassone della 3B CAT scrive della sulla sua passione che è la… -

Ultime Notizie dalla rete : Noi Magazine

Gazzetta del Sud

Si concluso con grande successo il progetto di Ses " Gazzetta del Sud in classe con", finalizzato a promuovere l interesse dei ragazzi per l attualit attraverso l informazione di qualit , la lettura critica e la scrittura responsabile. Ieri il webinar conclusivo, una ...Damiano David , voce dei Maneskin , è contento di come la musica del gruppo sia apprezzata anche all'estero: "I commenti positivi su diche arrivano anche dall'estero ci rendono felici. Siamo ...News - C’è un rapporto profondo tra arte e vino in Italia. Oggi, le cantine stesse, sono diventate le nuove cattedrali. Così si celebra, appunto arte, creatività - Redazione James ...La carica del gruppo che ha già sbancato il Festival di Sanremo: "Qui a Rotterdam c'è una gioia diffusa fra tutti. Non sentiamo la competizione ma soltanto una bella emozione'' ...