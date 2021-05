Nizzolo vince in volata la 13^ tappa del Giro2021 (Di venerdì 21 maggio 2021) VERONA (ITALPRESS) – Dopo una lunga serie di piazzamenti, Giacomo Nizzolo rompe il ghiaccio e si aggiudica di potenza la 13esima tappa del Giro d’Italia 2021, la Ravenna-Verona di 198 chilometri. Il 32enne milanese del Team Qhubeka Assos, campione d’Europa e d’Italia in carica, spegne sul traguardo il sogno di Edoardo Affini (Jumbo-Affini) che, nel finale, aveva tentato il colpaccio e che deve accontentarsi della piazza d’onore. Terzo lo slovacco e pluri-iridato Peter Sagan (Bora-Hansgrohe). “Ho deciso di prendere vento invece di restare chiuso, sono felicissimo”, le parole a caldo di Nizzolo a Raisport. Il colombiano Egan Bernal (Ineos Grenadiers) mantiene la maglia rosa di leader della classifica generale. Domani la 14esima frazione della corsa Rcs, la Cittadella-Monte Zoncolan di 205 chilometri con arrivo in quota.(ITALPRESS). ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 21 maggio 2021) VERONA (ITALPRESS) – Dopo una lunga serie di piazzamenti, Giacomorompe il ghiaccio e si aggiudica di potenza la 13esimadel Giro d’Italia 2021, la Ravenna-Verona di 198 chilometri. Il 32enne milanese del Team Qhubeka Assos, campione d’Europa e d’Italia in carica, spegne sul traguardo il sogno di Edoardo Affini (Jumbo-Affini) che, nel finale, aveva tentato il colpaccio e che deve accontentarsi della piazza d’onore. Terzo lo slovacco e pluri-iridato Peter Sagan (Bora-Hansgrohe). “Ho deciso di prendere vento invece di restare chiuso, sono felicissimo”, le parole a caldo dia Raisport. Il colombiano Egan Bernal (Ineos Grenadiers) mantiene la maglia rosa di leader della classifica generale. Domani la 14esima frazione della corsa Rcs, la Cittadella-Monte Zoncolan di 205 chilometri con arrivo in quota.(ITALPRESS). ...

