Nigeria, la morte del sacerdote e la guerra per il dio denaro. Parla padre Albanese (Di venerdì 21 maggio 2021) Soltanto poche ore prima i giornali avevano battuto all’unisono la notizia della presunta morte del leader di Boko Haram in Nigeria, Abubakar Shekau, che secondo l’intelligence Nigeriana avrebbe cercato di suicidarsi dopo essere stato attaccato dalla fazione dei terroristi legata all’Isis. Stamattina, però, a finire all’attenzione dei media occidentali è un altro dramma, l’ennesima uccisione di un sacerdote cristiano, don Alphonsus Yadhim Bello, parroco trentenne della parrocchia cattolica di San Vincenzo Ferrer a Malunfashi, nello Stato di Katsina, a nord del Paese. Nella serata precedente la parrocchia è stata assaltata da un gruppo armato ancora sconosciuto, e durante l’attacco don Alphonsus è stato sequestrato insieme a don Joe Keke, ultrasettantenne, il precedente parroco. In mattinata, il corpo del giovane ... Leggi su formiche (Di venerdì 21 maggio 2021) Soltanto poche ore prima i giornali avevano battuto all’unisono la notizia della presuntadel leader di Boko Haram in, Abubakar Shekau, che secondo l’intelligencena avrebbe cercato di suicidarsi dopo essere stato attaccato dalla fazione dei terroristi legata all’Isis. Stamattina, però, a finire all’attenzione dei media occidentali è un altro dramma, l’ennesima uccisione di uncristiano, don Alphonsus Yadhim Bello, parroco trentenne della parrocchia cattolica di San Vincenzo Ferrer a Malunfashi, nello Stato di Katsina, a nord del Paese. Nella serata precedente la parrocchia è stata assaltata da un gruppo armato ancora sconosciuto, e durante l’attacco don Alphonsus è stato sequestrato insieme a don Joe Keke, ultrasettantenne, il precedente parroco. In mattinata, il corpo del giovane ...

