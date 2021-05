Niccolò Ciatti | negata estradizione in Italia | torna libero uno dei 3 ceceni accusati di omicidio

(Di venerdì 21 maggio 2021) . Movsar Magomedov, uno dei tredell’di, il 22enne fiorentino ucciso mentre si trovava in una discoteca di Lloret de Mar, è stato scarcerato e non verrà estradato in. Le prove raccolte a suo carico non avrebbero convinto i giudici francesi. Il padre del giovane ucciso: “Delusione, rabbia, sconforto”. ÈMovsar Magomedov, uno dei tredell’di. A darne notizia oggi è il Corriere Fiorentino, che spiega che è statadai giudici di Strasburgo l’indel ventiquattrenne che era stato arrestato lo scorso febbraio in Francia a ...

Advertising

Moonlig94421095 : RT @redazioneiene: “Delusione, rabbia, sconforto: mio figlio è al cimitero e uno dei suoi assassini è a piede libero”. Il dolore del padre… - emanuelaflammia : RT @redazioneiene: “Delusione, rabbia, sconforto: mio figlio è al cimitero e uno dei suoi assassini è a piede libero”. Il dolore del padre… - leonard92571642 : Verità per Niccolò Ciatti!!! Una vergogna aver scarcerato uno dei suoi assassini per mandarlo a scontare la pena in… - avespartacus : RT @redazioneiene: “Delusione, rabbia, sconforto: mio figlio è al cimitero e uno dei suoi assassini è a piede libero”. Il dolore del padre… - isamiccoli52 : RT @redazioneiene: “Delusione, rabbia, sconforto: mio figlio è al cimitero e uno dei suoi assassini è a piede libero”. Il dolore del padre… -

Ultime Notizie dalla rete : Niccolò Ciatti

Firenze. Non verrà estradato in Italia per essere processato, uno dei tre ceceni accusati dell'omicidio del fiorentino, avvenuto nell'agosto 2017 a Lloret de Mar, in Spagna. L'uomo è stato rimesso in libertà e un altro connazionale rischia di tornare presto a piede libero. È una doppia ferita al cuore, ......ha alternato alla guida i piloti che nel Cev Moto2 guidano le moto portate in pista dal team... E anche daAntonelli , che ha lavorato con soddisfazione su setting con gomma nuova e usata.