Nettuno | la lite a colpi di ‘machete’ | 27 accoltella il ‘rivale’ in amore

(Di venerdì 21 maggio 2021) Prima la, poi l’mento del “rivale” in. E’ successo ieri pomeriggio, intorno alle 16.40, a, in via della Liberazione, dove era stata segnalata una rissa con due ragazzi che ne stavano picchiando un terzo.ilinIn realtà, i protagonisti sarebbero due. Tutto è cominciato quando due giovani di 26 e 27 anni, rispettivamente attuale ed ex fidanzato di una ragazza del posto, hanno iniziato a discutere. Prima gli insulti, poi lache è degenerata. Il 27enne, che inizialmente si pensava avesse con sé un’accetta, con un machete in mano ha iniziato ad aggredire l’altro ragazzo, che è stato poi trasportato all’Ospedale di Anzio per una ferita alla testa e alla gamba. ...

