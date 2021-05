Nella giornata mondiale delle api, l’amministrazione Melucci ha annunciato la realizzazione del “Paradiso delle api” (Di venerdì 21 maggio 2021) A seguito dell’atto di indirizzo che impegna la direzione Ambiente ad individuare aree dove metter a dimora piante e fiori per consentire agli insetti impollinatori, come le api, di svolgere la loro funzione naturale, è stata individuata all’interno della Palude la Vela, l’area protetta sul Mar Piccolo, una zona da destinare al “Paradiso delle api”.L’assessore all’Ambiente Paolo Castronovi: «Piante e fiori selezionati e alcune arnie che consentano anche il ricovero delle api in una zona naturale: un’allocazione che ci sembra perfetta per agevolare l’attività di questo importantissimo insetto per il mantenimento della biodiversità». first appeared on Tarantini Time. Leggi su tarantinitime (Di venerdì 21 maggio 2021) A seguito dell’atto di indirizzo che impegna la direzione Ambiente ad individuare aree dove metter a dimora piante e fiori per consentire agli insetti impollinatori, come le api, di svolgere la loro funzione naturale, è stata individuata all’interno della Palude la Vela, l’area protetta sul Mar Piccolo, una zona da destinare al “api”.L’assessore all’Ambiente Paolo Castronovi: «Piante e fiori selezionati e alcune arnie che consentano anche il ricoveroapi in una zona naturale: un’allocazione che ci sembra perfetta per agevolare l’attività di questo importantissimo insetto per il mantenimento della biodiversità». first appeared on Tarantini Time.

