Nel Livornese ci sono 15 nuovi positivi

(Di venerdì 21 maggio 2021) LIVORNO - Nelle ultime 24 ore in provincia di Livorno nessuna persona malata di Covid - 19 è deceduta (ieri 1). Il numero delle persone decedute durante la pandemia nelrimane di 409....

Advertising

LivornoPress : Covid Toscana: 15 positivi nel livornese. Nella regione 392 casi e 11 decessi #covidtoscana #bollettinocovid… - MassimoLandi7 : #Livorno #Covid19 #Coronavirus #bollettino #Toscana 21 nuovi casi di Coronavirus e 1 decesso nel livornese… - mario_temperato : @DribblingWorld Ancelotti è arrivato in un momento particolare della sua carriera Il livornese arriva nel pieno del… - LivornoPress : Covid Toscana: nel livornese 19 nuovi casi. Nella regione 16 decessi e 341 positivi #covid #covid19maggio2021… - losservcom : Sono 18 i nuovi casi di #Covid19 nella provincia di #Livorno. Il bollettino completo della Regione Toscana -

Ultime Notizie dalla rete : Nel Livornese

Livorno Press

LIVORNO - Nelle ultime 24 ore in provincia di Livorno nessuna persona malata di Covid - 19 è deceduta (ieri 1). Il numero delle persone decedute durante la pandemiarimane di 409. Sono 15 i nuovi positivi al coronavirus (ieri 21). Il totale dei contagiati nella provincia dall'inizio dell'emergenza sanitaria è 17.233 .territorio provinciale ...1987 da Einaudi pubblicò "Teatro con bosco e animali" e l'anno successivo, proprio a partire da ... ideata con Paolo Pierazzini, ad ospitare l'evento fu laValle Benedetta).Cronaca 21 Maggio 2021 Covid Toscana: 15 positivi nel livornese. Nella regione 392 casi e 11 decessi Coronavirus, 392 nuovi casi e 12.288 persone al momento positive. Undici deces ...A tu per tu con papa Francesco per invitarlo a ripristinare la festa della circoncisione di Gesù: «Ne riscoprireste le radici ebraiche» ...