Nasce a Tempio la prima palestra all' aperto grazie ad un giovane sportivo

(Di venerdì 21 maggio 2021) ... ultimati gli ultimi preparativi, le attività prenderenno il via in pochi giorni (Visited 168 times, 168 visits today) Notizie Simili: Aci Sport Sardegna, un ricco calendario nel 2021 per… Su ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Nasce Tempio

Gallura Oggi

LaOutdoor Gym.la prima palestra all'aperto, laOutdoor Gym, un progetto avviato dal giovane Andrea Carrucciu in collaborazione con la ASD Polisportiva Civitase il Comune di...Undedicato all'essere umano, alla cultura e al cibo, un rifugio e una dimora confortevole quanto innovativa. Uno spazio rigenerato a nuovo centro culturale a tema enogastronomico dedicato al ...La Tempio Outdoor Gym. Nasce a Tempio la prima palestra all’aperto, la Tempio Outdoor Gym, un progetto avviato dal giovane Andrea Carrucciu in collaborazione con…Read More? ...L'associazione polisportiva Civitas Tempio avvia con Andrea Carrucciu al Tempio Outdoor Gym, una palestra all'aperto nel viale Fonte Nuova ...