Nasce a Genova la “Casa dei Cantautori”, polo culturale dedicato alla musica (Di venerdì 21 maggio 2021) Presentato il progetto museale. Percorso in parte multimediale e in parte legato alla presenza di oggetti preziosissimi Genova – Presentata nei giorni scorsi nella sede dell’Abbazia di San Giuliano a Genova il progetto “Casa dei Cantautori”, con la presenza, in video collegamento, del Ministro della Cultura Dario Franceschini, la partecipazione del Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e dell’assessore regionale alla Cultura Ilaria Cavo. alla presentazione hanno preso parte Dori Ghezzi e Gino Paoli. Delegata, in rappresentanza del Sindaco di Genova Marco Bucci, l’assessore comunale alla Cultura Barbara Grosso. Per la prima volta sono state mostrate le immagini di quello che sarà il percorso espositivo, di come si snoderà ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 21 maggio 2021) Presentato il progetto museale. Percorso in parte multimediale e in parte legatopresenza di oggetti preziosissimi– Presentata nei giorni scorsi nella sede dell’Abbazia di San Giuliano ail progetto “dei”, con la presenza, in video collegamento, del Ministro della Cultura Dario Franceschini, la partecipazione del Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e dell’assessore regionaleCultura Ilaria Cavo.presentazione hanno preso parte Dori Ghezzi e Gino Paoli. Delegata, in rappresentanza del Sindaco diMarco Bucci, l’assessore comunaleCultura Barbara Grosso. Per la prima volta sono state mostrate le immagini di quello che sarà il percorso espositivo, di come si snoderà ...

